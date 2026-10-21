Putyinnal a békéről tárgyalnak az amerikaiak
Az oroszországi Szentpéterváron fog szerdán találkozni Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az amerikai elnök különmegbízottja egy nappal korábban Oslóban egyeztetett az ukrán államfővel, így a mai találkozó elvben közelebb hozhatja az orosz-ukrán háború lezárását.
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