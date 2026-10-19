Borítókép: Itt van a Köztársaságod lendületben! - olvasható a táblán, utalva a kormánypárt nevére (Fotó: NAEL CHAHINE)
Rendkívüli állapotot hirdethet a francia kormány az erőszakos zavargások miatt
Ideiglenesen kijárási tilalmat hirdethetnek több francia városban, ha erre szükség lesz, ahogy a rendkívüli állapot bevezetése is elképzelhető, jelentette ki Sébastien Lecornu. A francia miniszterelnök válságtanácskozást tartott a kormány tagjaival, megpróbálva rendet tenni a kaotikus országban.
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