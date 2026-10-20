Románia: Döntött a parlament, több mint öt hónap után vége a kormányválságnak
Megkapta a parlament többségének bizalmát a Luca Niculescu vezette kormány. Ez véget vet az öt és fél hónapja tartó, elhúzódó kormányzati válságnak Romániában.
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