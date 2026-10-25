Salvini: Le kell állítani a pénz és fegyverek küldését Kijevbe
Ismét a Liga főtitkárává választották az olasz politikus. Matteo Salvini a Liga milánói kongresszusán beszédében az Ukrajnának nyújtott támogatásról, és a határok védelméről is beszélt.
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