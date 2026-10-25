Leégett a náci diktátor, Hitler rezidenciája – a Sasfészek felgyújtása miatt őrizetbe vettek egy őrült férfit + videó
A dél-németországi Bajorország rendőrsége őrizetbe vett egy 33 éves német férfit, miután tűz ütött ki Adolf Hitler alpesi hegyi rezidenciáján. Mintegy kétszáz tűzoltót vezényeltek ki a Sasfészekhez.
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