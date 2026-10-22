Shamonda-vírus: meghalt a beteg, akiben először azonosították az állati fertőzést
A modern orvostudomány és a globális egészségügyi megfigyelőrendszerek korában ritkán fordul elő, hogy egy korábban kizárólag állatokat érintő kórokozó felbukkanjon az emberi szervezetben. Franciaországban most ez megtörtént: a hatóságok megerősítették a világ legelső olyan emberi megbetegedését, amelyet a Shamonda-vírus okozott.
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