Szándékosan gázolta el a képviselőt a környezetvédő aktivista
Mindkét lábát amputálni kellett annak az ausztrál parlamenti képviselőnek, akit szándékosan gázolt el egy férfi, mikor kilépett irodájából a Victoria állambeli Wangarattában. A támadót elfogták, tettének indítéka egyelőre bizonytalan.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en