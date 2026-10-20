Közelednek a választások Szerbiában, ez jósolja közvélemény-kutatás
Az Egyetemista Lista 44,5, az Alekszandar Vucsics – Egyesült Szerbia lista pedig 42,7 százalékon áll a Nova srpska politiska misao (NSPM) politikai elemző műhely legfrissebb közvélemény-kutatásában az állást foglaló választók körében. A különbség mindössze 1,8 százalékpont, miközben a megkérdezettek 18,3 százaléka nem mondta meg, kire szavazna a választáson.
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