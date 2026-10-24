Tájfun csapott le Tajvanon, halálos áldozatot is követelt, majd Kína felé vette az irányt
Végigsöpört Tajvanon a Champi szombaton. A tájfunban egy ember életét vesztette és több mint ötszázan megsebesültek. A vihar fákat csavart ki, épületeket rongált meg, és komoly áramszüneteket okozott.
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