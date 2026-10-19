A mianmari katonai juntával tárgyal az Egyesült Államok
Titkos tárgyalássorozatot folytat az Egyesült Államok Mianmar kormányával Japánban. A katonai diktatúra képviselőivel Washington hivatalosan semmiféle kapcsolatot nem tart fenn, viszont egy hónapon belül mégis legalább kétszer sor került találkozóra.
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