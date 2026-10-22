Miközben a nemzetközi közvetítők és a béketanács a fegyverek végleges letételére szólítják fel a Hamászt, a terrorszervezet láthatóan időhúzásra játszik, hogy új harcosokat toborozzon és fegyvereket gyártson.
Újabb terrortámadásra készül a Hamász, azt is elárulták, hol csapnának le
A Hamász iszlamista terrorszervezet vezetői egy újabb, a 2023. október 7-i mészárláshoz hasonló, nagyszabású támadással fenyegették meg Izraelt, számolt be róla az Ynet hírportál. A hírszerzési információk szerint az üzenet közvetett úton, diplomáciai csatornákon keresztül jutott el az izraeli vezetéshez.
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