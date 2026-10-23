Ezt már láttuk valahol: a Tisza-kormány költségvetési tervezete ismerősen csenghet mindenkinek

Az elszálló energiaárak mindenkit érzékenyen érinthetnek (Fotó: Bach Máté)

A Fidesz politikusa szerint a leginkább húsbavágó változás az energiaszektort érinti: Brüsszel követelésére jövőre betiltják az orosz gázimportot. Mivel minden más beszerzési forrás lényegesen drágább – amit már az új kormány sem tagad –, ez óriási pluszkiadást jelent majd az országnak.

Nem véletlen, hogy a kormány részéről óriási a hallgatás ebben az ügyben

– tette hozzá. Dömötör Csaba hangsúlyozta: a magyar családoknak joguk van tudni, pontosan miben állapodott meg a kormány a színfalak mögött az Európai Bizottsággal. „Nem tudjuk, hogy mi van még ebben a politikai megállapodásban, de joggal várjuk el, hogy hozzák nyilvánosságra az összes pontot” – fogalmazott, utalva Ursula von der Leyen pénteki budapesti látogatására. Mint mondta, a bizottsági elnök ugyan lehet, hogy koccint majd Magyar Péter miniszterelnökkel, de a költségvetés számait látva a magyar családoknak a legkevésbé sincs okuk az ünneplésre.