Ezt már láttuk valahol: a Tisza-kormány költségvetési tervezete ismerősen csenghet mindenkinek

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Gyakorlatilag az Európai Bizottságban írták a jövő évi magyar költségvetést, amely keményen megnyirbálja a családtámogatásokat, adóemeléseket hoz, és megszünteti a rezsivédelem eddigi pilléreit – figyelmeztetett Dömötör Csaba. A Fidesz európai parlamenti képviselője Strasbourgban rámutatott: a Magyar Péter vezette kormány fejet hajtott Ursula von der Leyen követelései előtt, a számlát pedig a magyar kisbefektetőkkel, autósokkal és családokkal fizettetik meg az uniós forrásokért cserébe.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 23. 8:45
Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
Az elszálló energiaárak mindenkit érzékenyen érinthetnek (Fotó: Bach Máté)
Az elszálló energiaárak mindenkit érzékenyen érinthetnek (Fotó: Bach Máté)

A Fidesz politikusa szerint a leginkább húsbavágó változás az energiaszektort érinti: Brüsszel követelésére jövőre betiltják az orosz gázimportot. Mivel minden más beszerzési forrás lényegesen drágább – amit már az új kormány sem tagad –, ez óriási pluszkiadást jelent majd az országnak.

Nem véletlen, hogy a kormány részéről óriási a hallgatás ebben az ügyben

– tette hozzá. Dömötör Csaba hangsúlyozta: a magyar családoknak joguk van tudni, pontosan miben állapodott meg a kormány a színfalak mögött az Európai Bizottsággal. „Nem tudjuk, hogy mi van még ebben a politikai megállapodásban, de joggal várjuk el, hogy hozzák nyilvánosságra az összes pontot” – fogalmazott, utalva Ursula von der Leyen pénteki budapesti látogatására. Mint mondta, a bizottsági elnök ugyan lehet, hogy koccint majd Magyar Péter miniszterelnökkel, de a költségvetés számait látva a magyar családoknak a legkevésbé sincs okuk az ünneplésre.

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Pilhál György
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Nem Nagy Imréről szólt

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Rengeteg az elhallgatás, még több a félremagyarázás. Az áldozatok pedig már nem tudják megvédeni magukat, a szemtanúk is egyre fogyatkoznak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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