Totális csőd Washingtonban: Orbán Anitának sikerült a politikai paletta összes résztvevőjénél kihúznia a gyufát

Orbán Balázs megjegyezte, hogy az amerikai külügyminiszternek is joga van tudni, hogy a magyar kormány vezetői mit tesznek valójában, amikor a szélsőbaloldali erőszakkal szembeni fellépésről kell dönteni, ezért

az esetről hivatalos úton tájékoztatni fogják az amerikai külügyi tárcát, ha esetleg Orbán Anita elfelejtette volna megemlíteni Salis ügyét.

Miért kellett elhallgatni, hogy pontosan milyen szélsőséges hálózatok ellen kívánnak közösen fellépni? Talán azért, mert itthon kellemetlen lenne szembenézni a Tisza korábbi magatartásával?

– reagált Hegedűs Barbara, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője. „Washingtonban határozott fellépést ígérnek, itthon pedig óvatosan fogalmaznak, nehogy megsértsék a szélsőbaloldali politikai köreiket? Vagy attól tartanak, hogy saját támogatóik kérik számon rajtuk az amerikai megállapodást?” – tette fel a kérdést a képviselő.

Orbán Anitának egyébként még így is sikerült kihúznia a gyufát a baloldaliaknál is. Jámbor András volt baloldali képviselő, aki jelenleg Pikó András polgármester tanácsadója, a közösségi oldalán fakadt ki, mondván:

Az, hogy Trumpnak való benyalás fontosabb, mint a saját itthoni szavazók egy jó része, azért erős.

Jámbor szerint Orbán Anita washingtoni megállapodása és a nyilatkozata arculcsapása azoknak a szavazóknak, akik tolták a Tisza Párt kampányát, erről pedig rengeteg támogató üzenetet kapott az elmúlt órákban. A baloldali aktivista most azt nehezményezi igazán, hogy a megállapodás a szélsőbaloldali szervezetekről és szélsőbaloldali terrorizmusról szól, a többi radikális csoportot pedig nem említik.