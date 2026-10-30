Totális csőd Washingtonban: Orbán Anitának sikerült a politikai paletta összes résztvevőjénél kihúznia a gyufát

Ilaria Salis radikális baloldali aktivistát bevédték az EP-ben a tiszások
Érdemes visszaemlékezni arra, hogy a Tisza Párt hogyan viszonyul a radikális baloldalhoz az európai porondon, mert Orbán Anita nyelvi kozmetikázása annak a fényében válik igazán érdekessé, hogy az Európai Parlamentben nem függesztették fel Ilaria Salis mentelmi jogát. Mint ismert, 2025. október 7-én az Európai Parlamentben az olasz Antifa-aktivista, Ilaria Salis mentelmi jogáról szavaztak, akit a magyar hatóságok a budapesti brutális utcai támadások miatt akartak bíróság elé állítani.
A titkos szavazáson 306 igen és 305 nem szavazat érkezett a mentelmi jog fenntartása mellett. Mivel a döntés mindössze egyetlen szavazaton múlt, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőinek tudatos távolmaradása közvetlenül azt eredményezte, hogy az EP nem adta ki Salist Magyarországnak.
Orbán Balázs fideszes európai parlamenti képviselő is felidézte, hogy Salis a 2023-as budapesti antifa-támadások egyik vádlottja, amelyet az Egyesült Államok által terrorszervezetnek minősített Antifa Ost szélsőbaloldali hálózatához kötnek. Az ügyben szervezetten Magyarországra érkező szélsőbaloldali aktivistákat azzal vádolták, hogy csoportosan, politikai indíttatásból támadtak meg embereket Budapest utcáin. Salis ellen a magyar büntetőeljárás azért nem folytatódhat, mert az Európai Parlament fenntartotta a mentelmi jogát. Így ma is EP-képviselőként folytathatja politikai tevékenységét.