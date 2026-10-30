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Totális csőd Washingtonban: Orbán Anitának sikerült a politikai paletta összes résztvevőjénél kihúznia a gyufát

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Miközben Orbán Anita külügyminiszter Washingtonban kemény Antifa-ellenes paktumot írt alá Marco Rubióval, a magyar nyilvánosságnak szánt hivatalos nyilatkozatokból és közösségi médiás beszámolókból módszeresen kiradírozták a „szélsőbaloldali” jelzőt, hogy azt a semlegesebb „radikális szervezetek” kifejezéssel helyettesítsék. Ilaria Salis esete világít rá arra, miért került a saját csapdájába a Tisza-kormány.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 30. 10:05
Orbán Anita két napot várt, mire bejutott Marco Rubióhoz, de így is sikerült mindenkit magára haragítania
Orbán Anita két napot várt, mire bejutott Marco Rubióhoz, de így is sikerült mindenkit magára haragítania Fotó: LENIN NOLLY Forrás: NurPhoto

Ilaria Salis radikális baloldali aktivistát bevédték az EP-ben a tiszások

Érdemes visszaemlékezni arra, hogy a Tisza Párt hogyan viszonyul a radikális baloldalhoz az európai porondon, mert Orbán Anita nyelvi kozmetikázása annak a fényében válik igazán érdekessé, hogy az Európai Parlamentben nem függesztették fel Ilaria Salis mentelmi jogát. Mint ismert, 2025. október 7-én az Európai Parlamentben az olasz Antifa-aktivista, Ilaria Salis mentelmi jogáról szavaztak, akit a magyar hatóságok a budapesti brutális utcai támadások miatt akartak bíróság elé állítani.

A titkos szavazáson 306 igen és 305 nem szavazat érkezett a mentelmi jog fenntartása mellett. Mivel a döntés mindössze egyetlen szavazaton múlt, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőinek tudatos távolmaradása közvetlenül azt eredményezte, hogy az EP nem adta ki Salist Magyarországnak.

Ilaria Salis szélsőbaloldali aktivista mai napig ott ülhet az Európai Parlamentben, többek között a Tisza Párt távolmaradásának köszönhetően (Fotó: VLASOV SULAJ / NurPhoto)
Ilaria Salis szélsőbaloldali aktivista mai napig ott ülhet az Európai Parlamentben, többek között a Tisza Párt távolmaradásának köszönhetően (Fotó: VLASOV SULAJ / NurPhoto)

Orbán Balázs fideszes európai parlamenti képviselő is felidézte, hogy Salis a 2023-as budapesti antifa-támadások egyik vádlottja, amelyet az Egyesült Államok által terrorszervezetnek minősített Antifa Ost szélsőbaloldali hálózatához kötnek. Az ügyben szervezetten Magyarországra érkező szélsőbaloldali aktivistákat azzal vádolták, hogy csoportosan, politikai indíttatásból támadtak meg embereket Budapest utcáin. Salis ellen a magyar büntetőeljárás azért nem folytatódhat, mert az Európai Parlament fenntartotta a mentelmi jogát. Így ma is EP-képviselőként folytathatja politikai tevékenységét.

Orbán Balázs megjegyezte, hogy az amerikai külügyminiszternek is joga van tudni, hogy a magyar kormány vezetői mit tesznek valójában, amikor a szélsőbaloldali erőszakkal szembeni fellépésről kell dönteni, ezért

az esetről hivatalos úton tájékoztatni fogják az amerikai külügyi tárcát, ha esetleg Orbán Anita elfelejtette volna megemlíteni Salis ügyét.

Miért kellett elhallgatni, hogy pontosan milyen szélsőséges hálózatok ellen kívánnak közösen fellépni? Talán azért, mert itthon kellemetlen lenne szembenézni a Tisza korábbi magatartásával?

– reagált Hegedűs Barbara, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője. „Washingtonban határozott fellépést ígérnek, itthon pedig óvatosan fogalmaznak, nehogy megsértsék a szélsőbaloldali politikai köreiket? Vagy attól tartanak, hogy saját támogatóik kérik számon rajtuk az amerikai megállapodást?” – tette fel a kérdést a képviselő.

Orbán Anitának egyébként még így is sikerült kihúznia a gyufát a baloldaliaknál is. Jámbor András volt baloldali képviselő, aki jelenleg Pikó András polgármester tanácsadója, a közösségi oldalán fakadt ki, mondván:

Az, hogy Trumpnak való benyalás fontosabb, mint a saját itthoni szavazók egy jó része, azért erős.

Jámbor szerint Orbán Anita washingtoni megállapodása és a nyilatkozata arculcsapása azoknak a szavazóknak, akik tolták a Tisza Párt kampányát, erről pedig rengeteg támogató üzenetet kapott az elmúlt órákban. A baloldali aktivista most azt nehezményezi igazán, hogy a megállapodás a szélsőbaloldali szervezetekről és szélsőbaloldali terrorizmusról szól, a többi radikális csoportot pedig nem említik. 

Tisza-kormányIlaria SalisOrbán AnitaSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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