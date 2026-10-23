Tűzszünetet hirdettek az oroszok, Melania Trump volt a kulcsszereplő + videó
Október 27-én hajnali négy órától ideiglenesen elhallgatnak a fegyverek a Herszon megyei Oleski térségében. Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök péntek délutáni bejelentése szerint a lépésre egy nagyszabású humanitárius művelet miatt van szükség. A blokád alatt álló, kritikus ellátási hiánnyal küzdő civil lakosság kimentését célzó megállapodást diplomáciai források szerint nemzetközi közvetítéssel sikerült tető alá hozni.
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