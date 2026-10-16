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Új alapokat emleget Magyar Péter, miután Volodimir Zelenszkijjel egyeztetett négyszemközt

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Négyszemközti tárgyalást folytattam Brüsszelben Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel. Üdvözöltem a Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak erősítéséről létrejött politikai megállapodást - írta Facebook-oldalán Magyar Péter.

2026. 10. 16. 13:09
Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP

Az 1956-os forradalom kitörésének hetvenedik évfordulójára rendezett budapesti megemlékezésre más európai vezetőket is várnak. Magyar Péter tájékoztatása alapján Emmanuel Macron francia elnök már megerősítette részvételét. António Costa, az Európai Tanács elöljárója szóvivőjének közlése alapján várhatóan szintén jelen lesz. Meghívást kapott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is, részvételük azonban egyelőre nem mondták biztosra. 

Borítókép: Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij. (Fotó: LUDOVIC MARIN)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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