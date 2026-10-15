Mi fizetjük Ukrajna számláit – újabb 2,86 milliárd eurót szórt el Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke örömködik az újabb milliárdos kifizetések miatt (Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP)

Brutális adósságcsapdába kerget minket Brüsszel

Miközben az európai gazdaság motorjának számító Németországban gyárak zárnak be, és az uniós tisztviselők már amiatt aggódnak, hogy Ukrajnának a 2027-es évre is egy hatalmas, újabb milliárdos pénzügyi lyukat kell majd betömnie, az eddigi teljes támogatás mértéke elképesztő magasságokba emelkedett.

Az Európai Bizottság hivatalos jelentése szerint az uniós intézmények és a tagállamok a háború kitörése óta összesen 231,5 milliárd euró értékben nyújtottak politikai, pénzügyi, humanitárius és katonai támogatást Ukrajnának. A helyzetet tetézi, hogy a brüsszeli elitnek az európai adófizetők pénze sem elég: Valdis Dombrovskis uniós biztos éppen ezen a héten Bangkokban, a G7 és az IMF találkozóin lobbizik azért, hogy harmadik országokat (például Norvégiát, Svájcot, Kanadát és Japánt) is vonjanak be a finanszírozásba, mert az EU saját büdzséje és hitelkeretei már most sem bírják a Kijev által diktált irgalmatlan tempót.