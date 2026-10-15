Mi fizetjük Ukrajna számláit – újabb 2,86 milliárd eurót szórt el Ursula von der Leyen

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Amíg az európai polgárok a gazdasági stagnálással és a növekvő megélhetési költségekkel küzdenek, az Európai Bizottság alig néhány nap leforgása alatt több részletben újabb ezermilliárd forintnyi összeget küldött a háborúban álló Ukrajnába. Az uniós bürokrácia rekordsebességre kapcsolt: a legfrissebb, 2,86 milliárd eurós katonai gyorssegélyt egyetlen hét alatt előzte meg egy másik, 1,24 milliárdos pénzeső.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 15. 5:42
Volodimir Zelenszkij Ukrajnája újabb milliárdokat kapott a háborúra Brüsszeltől
Volodimir Zelenszkij Ukrajnája újabb milliárdokat kapott a háborúra Brüsszeltől Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke örömködik az újabb milliárdos kifizetések miatt (Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke örömködik az újabb milliárdos kifizetések miatt (Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP)

Brutális adósságcsapdába kerget minket Brüsszel

Miközben az európai gazdaság motorjának számító Németországban gyárak zárnak be, és az uniós tisztviselők már amiatt aggódnak, hogy Ukrajnának a 2027-es évre is egy hatalmas, újabb milliárdos pénzügyi lyukat kell majd betömnie, az eddigi teljes támogatás mértéke elképesztő magasságokba emelkedett. 

Az Európai Bizottság hivatalos jelentése szerint az uniós intézmények és a tagállamok a háború kitörése óta összesen 231,5 milliárd euró értékben nyújtottak politikai, pénzügyi, humanitárius és katonai támogatást Ukrajnának. A helyzetet tetézi, hogy a brüsszeli elitnek az európai adófizetők pénze sem elég: Valdis Dombrovskis uniós biztos éppen ezen a héten Bangkokban, a G7 és az IMF találkozóin lobbizik azért, hogy harmadik országokat (például Norvégiát, Svájcot, Kanadát és Japánt) is vonjanak be a finanszírozásba, mert az EU saját büdzséje és hitelkeretei már most sem bírják a Kijev által diktált irgalmatlan tempót.

Volodimir ZelesznkijUkrajnaorosz–ukrán háborúSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Út a gumiszobába

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– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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