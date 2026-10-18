Visszatért a pápa, a sebésze elárulta, mikor épül fel

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XIV. Leó a vasárnapi Úrangyala-imádság után azt mondta, túl van a kényes szakaszon.

Forrás: MTI2026. 10. 18. 14:06
XIV. Leó megáldja a Szent Péter téren az Úrangyala-imádságra és az egyházfő üdvözlésére összegyűlt hívőket. Fotó: ANDREAS SOLARO Forrás: AFP

A Vatikán a következő napokban közli, hogy a pápa milyen műtét utáni gyógykezelésben részesül.

Borítókép: XIV. Leó megáldja a Szent Péter téren az Úrangyala-imádságra és az egyházfő üdvözlésére összegyűlt hívőket. (Fotó: AFP / ANDREAS SOLARO) 

XIV. Leó pápaVatikánkórházi kezelésÚrangyala-imádságSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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