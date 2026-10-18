Visszatért a pápa, a sebésze elárulta, mikor épül fel

A Vatikán a következő napokban közli, hogy a pápa milyen műtét utáni gyógykezelésben részesül.
Borítókép: XIV. Leó megáldja a Szent Péter téren az Úrangyala-imádságra és az egyházfő üdvözlésére összegyűlt hívőket. (Fotó: AFP / ANDREAS SOLARO)
A Vatikán a következő napokban közli, hogy a pápa milyen műtét utáni gyógykezelésben részesül.
Borítókép: XIV. Leó megáldja a Szent Péter téren az Úrangyala-imádságra és az egyházfő üdvözlésére összegyűlt hívőket. (Fotó: AFP / ANDREAS SOLARO)
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