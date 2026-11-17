Évtizedeken belül 39 millió ember halálát okozhatják a rezisztens baktériumok a WHO szerint
A modern orvoslás jövőjét fenyegető veszélyre figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO), miután egyre több baktérium és kórokozó válik ellenállóvá a jelenleg használt gyógyszerekkel szemben. A genfi szervezet szakértői szerint ha a jelenlegi tendencia folytatódik, a következő 25 évben világszerte 39 millió ember veszítheti életét az antibiotikum-rezisztencia miatt, miközben a legtöbb ország messze elmarad a fertőzésmegelőzési célok teljesítésétől.
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