A demokrata győzelem hatása: elindultak a migránsok az Egyesült Államok felé
Migránscsoportok indultak el az Egyesült Államok felé azt követően, hogy a félidős választásokat nagy többséggel megnyerték az ellenzéki demokraták. A liberális sikert követően szinte azonnal gyülekezni kezdtek közép-amerikaiak azzal a céllal, hogy az Egyesült Államokba jussanak, miközben Mexikó igyekszik kezelni a helyzetet.
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