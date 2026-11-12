A genderideológia betette a lábát Magyarországra: a nők védelme helyett a transzneműekre figyelnek

Nők jogaiért tüntetők Franciaországban. Fotó: VALERIE DUBOIS / Hans Lucas

Nincs joghézag Magyarországon

A szakértő hangsúlyozta, a nők elleni erőszak ügyében tulajdonképpen nincsen olyan tényállás, amelyet a magyar jogrendszer ne fedne le. Rámutatott, az egyezmény teljesülését figyelő bizottság jelentéseiből kiderül, főként a genderrel kapcsolatos aggályokat figyelik. Ismertette, az Egyesült Királyságról készített 2025-ös jelentésben kifogásolta ez a testület a transznemű nők menedékhelyhez való hozzáférésének akadályait. Hasonló megállapításokat tett Észak-Macedóniáról szóló 2023-as jelentésében, a Németországról készült 2022-es jelentésben, valamint a Spanyolországról szóló 24-es kimutatásban is. A szakértő szerint

a GREVIO kifejezetten az ideológiai kultúrharcos kérdések terjesztésével van elfoglalva, mintsem konkrétan a biológiai nők védelmével.

Giró-Szász Áron megemlítette, a magyar Alaptörvénynek a 16. cikke, a gyermekvédelmi cikk kifejezetten rögzíti, hogy „nem lehet a születési nemtől eltérő önazonosságot promotálni gyermekeknek”.

Ezt nem tudta a Tisza-kormány módosítani, vagy hát megtehették volna, de nem tették meg. Magyarországon nem lehet ilyen típusú foglalkozásokat tartani, ezt az alaptörvényünk rendezi

– mondta az Axioma elnöke. Hozzátette, a magyar Alkotmánybíróságnak is vizsgálnia kell majd az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozást, ám rámutatott, heten ideológiai alapon kerültek be illegitim módon célzott jogalkotással az Alkotmánybíróságba, és egy ilyen testület fogja majd ellenőrizni alkotmányossági szempontból az isztambuli egyezmény ratifikálását.