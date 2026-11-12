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A genderideológia betette a lábát Magyarországra: a nők védelme helyett a transzneműekre figyelnek

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A magyar jogrendszerben alapvetően nincs olyan jogrendszeri hézag, ami miatt szükséges lenne ennek az egyezménynek a ratifikálása. Ez inkább egy feminista, progresszív ideológiai lobbinak a követelése – mondta el lapunknak az Isztambuli Egyezmény ratifikálásának bejelentése kapcsán Giró-Szász Áron. Az Axioma Központ vezetője szerint a gyakorlatban háttérbe szorul a nők védelme, az egyezmény betartását felügyelő grémium inkább a genderideológia terjesztésére és fenntartására koncentrál.

Sitkei Levente
2026. 11. 12. 18:07
A genderideológia betette a lábát Magyarországra: a nők védelme helyett a transzneműekre figyelnek
Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ Forrás: NurPhoto
France, Paris, November 22, 2025. Feminist demonstration against gender-based and sexual violence, organized by the Greve Feministe collective. Citizens, activists, unions, and associations came together to demand real policies to combat violence against women. Valerie Dubois / Hans Lucas. France, Paris, le 22 novembre 2025. Manifestation feministe contre les violences sexistes et sexuelles, a l appel du collectif Greve feministe. Citoyennes, militantes, syndicats et associations sont venues reclamer un vraie politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Une femme montre une pancarte Feminicides: Assez de compter nos mortes! (Photo by Valérie Dubois / Hans Lucas via AFP)
Nők jogaiért tüntetők Franciaországban. Fotó: VALERIE DUBOIS / Hans Lucas

Nincs joghézag Magyarországon

A szakértő hangsúlyozta, a nők elleni erőszak ügyében tulajdonképpen nincsen olyan tényállás, amelyet a magyar jogrendszer ne fedne le. Rámutatott, az egyezmény teljesülését figyelő bizottság jelentéseiből kiderül, főként a genderrel kapcsolatos aggályokat figyelik. Ismertette, az Egyesült Királyságról készített 2025-ös jelentésben kifogásolta ez a testület a transznemű nők menedékhelyhez való hozzáférésének akadályait. Hasonló megállapításokat tett Észak-Macedóniáról szóló 2023-as jelentésében, a Németországról készült 2022-es jelentésben, valamint a Spanyolországról szóló 24-es kimutatásban is. A szakértő szerint

a GREVIO kifejezetten az ideológiai kultúrharcos kérdések terjesztésével van elfoglalva, mintsem konkrétan a biológiai nők védelmével.

Giró-Szász Áron megemlítette, a magyar Alaptörvénynek a 16. cikke, a gyermekvédelmi cikk kifejezetten rögzíti, hogy „nem lehet a születési nemtől eltérő önazonosságot promotálni gyermekeknek”.

Ezt nem tudta a Tisza-kormány módosítani, vagy hát megtehették volna, de nem tették meg. Magyarországon nem lehet ilyen típusú foglalkozásokat tartani, ezt az alaptörvényünk rendezi

 – mondta az Axioma elnöke. Hozzátette, a magyar Alkotmánybíróságnak is vizsgálnia kell majd az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozást, ám rámutatott, heten ideológiai alapon kerültek be illegitim módon célzott jogalkotással az Alkotmánybíróságba, és egy ilyen testület fogja majd ellenőrizni alkotmányossági szempontból az isztambuli egyezmény ratifikálását.

isztambuli egyezménygenderMagyar PéterSzóljon hozzá!

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