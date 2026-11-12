A halál se áll a győzelem útjába: a sírból nyerhet egy kaliforniai jelölt
Jó eséllyel a sírból fogja megnyerni a választást az a politikus, aki Kaliforniában indult Calaveras megye felügyelőbizottsági tagságáért. Bruce Giudici ugyanis meghalt a kampányhajrá során, ennek ellenére a neve a szavazólapon maradt, és jó eséllyel meg is kapja posztumusz a mandátumot.
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