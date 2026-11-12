A kormány ratifikálná az Isztambuli Egyezményt: kikövezett út nyílt meg a genderlobbi előtt
A magyar kormány kezdeményezi az Országgyűlésnél az Isztambuli Egyezmény ratifikációját, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Az egyebek mellett a „társadalmi nem” fogalmának bevezetését is megkövetelő jogszabálygyűjtemény ratifikálásáról Magyar Péter is Facebook-posztot írt Dublinból, ahol épp az Európai Unió és szövetségeseinek informális ülésén tartózkodik.
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