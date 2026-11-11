A tüntetések eredménye: nacionalizmust látnak az emlékünnepben a kommunista szakszervezetek
Franciaország és Nagy-Britannia egyaránt ezekben a napokban emlékezik meg hősi halottairól, akik a csatatéren a hazáért haltak meg. A briteknél évek óta vitát kavar a hagyományos pipacskitűző aktuálpolitikai kihasználása, a franciák egyes tanárai pedig idén vitát kezdeményeztek, szabad-e a hősi halottak áldozatát ünnepelni, „behozni a háborút az osztályterembe”.
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