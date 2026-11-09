Acélgyári robbanás: legalább hatan meghaltak, többen a romok alatt rekedtek Törökországban
Nyolc ember eltűnt, többen megsérültek és hatan életüket vesztették egy török üzemben. Az acélgyárban egy híddaru zuhant le a folyékony, forró acél öntése közben egy kemencébe.
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