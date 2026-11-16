Április óta nem látott amerikai haderő gyűlt össze Irán partjainál: a harmadik repülőgép-hordozó is megérkezett a Közel-Keletre
Megérkezett az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) műveleti területére a USS Theodore Roosevelt nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó csapásmérő köteléke, így jelenleg egyszerre három amerikai anyahajó tartózkodik a Közel-Keleten. A katonai erőösszevonás olyan pillanatban történt, amikor a Washington és Teherán közötti béketárgyalások megrekedtek, a Hormuzi-szorosban pedig ismét kiéleződtek a feszültségek.
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