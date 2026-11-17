Drágulhatnak a csomagjaink, ha szigorítani kell

A Temu közleményben utasította vissza a brüsszeli vádakat, állítva, hogy jelentős összegeket fektet a megfelelőségi infrastruktúrába. A vállalat most betekinthet a vizsgálati iratokba, és írásban védekezhet. Ha azonban nem sikerül meggyőznie a Bizottságot, a végleges döntés akár a vállalat teljes éves globális árbevételének hat százalékáig terjedő újabb bírságot és kötelező rendszerátalakítást vonhat maga után – ami a szigorodó uniós vám- és csomagkezelési szabályokkal együtt az eddig megszokott nyomott árak emelkedéséhez is vezethet az európai piacon.