Kétmilliárdos oka lenne Brüsszelnek észbe kapnia: így vezetik katasztrófa felé az EU-t Ursula von der Leyenék

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Fekete-Afrikában több mint 100 millió gyermek marad ki az iskolából, ami éves szinten mintegy 400 milliárd dolláros gazdasági veszteséget okoz a kontinensnek. Bár az Európai Unió jelenleg több mint 7 milliárd euróval támogatja a partnerországok oktatását, a régió iskolarendszerei elérték teljesítőképességük határát, és a nemzetközi segítség ellenére itt továbbra is nő a beiskolázatlan gyerekek száma. A helyzet kezelésére az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága nyilvános meghallgatást szervezett Hölvényi György oktatási állandó jelentéstevő vezetésével.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 10. 20:26
Kétmilliárdos oka lenne Brüsszelnek észbe kapnia: így vezetik katasztrófa felé az EU-t Ursula von der Leyenék
Fotó: jan van de vel

A finanszírozás jövőbeli gyakorlati irányait illetően Hölvényi György kiemelte, hogy kiemelten azokkal az országokkal kell partneri viszonyt fenntartani, amelyek maguk is áldoznak a jövőjükre. Példaként Botswanát említette, amely a GDP-jének több mint 20 százalékát költi oktatásra. Ezzel szemben komoly dilemma elé állítják az Uniót azok a tagállamok, ahol ez az arány mindössze 2 százalék, és a segélyek a korrupció miatt el sem jutnak a gyerekekhez.

DEVE - Public hearing on Domestic resource mobilisation in support of quality education in Sub-Saharan Africa – options for EU development cooperation
Fotó: jan van de vel

Politikai harc Brüsszelben a migráció kezeléséről

Arra a kérdésre, hogy egy ilyen oktatási kezdeményezés mennyiben képes ellensúlyozni az Európai Bizottság azon törekvését, hogy a forrásokat a határvédelemre (például a Frontexre) vagy a migráció európai menedzselésére fordítsa, a képviselő azt mondta, hogy ez egy kőkemény politikai harc.

Hiába akar az Európai Bizottság bevándorláspárti lenni, és hiába akar a nyugat-európai baloldal szavazatok millióit szerezni a migránsokkal, ez a dominó egyszerűen dől meg. Világosan látszik, hogy ez a megközelítés működésképtelen

– nyilatkozta Hölvényi György. A politikus hozzátette: az Európai Parlamentben jelen lévő, Afrikát valóban ismerő szakértőknek nincsenek illúzióik a migrációval kapcsolatban. Bár a parlamentben jelenleg domináns baloldali többség a Bizottság támogatásával más irányt erőltet, a küzdelemnek nincs vége. Az oktatásfejlesztésen keresztüli helybeni segítségnyújtás az egyetlen reális eszköz arra, hogy a problémákat a gyökerüknél, még a kibocsátó országokban kezeljék.

Európai ParlamentEurópai BizottságAfrikaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekplató

Platói szerelem

Pilhál György avatarja

Valóban ki kell állítani, meg kell mutatni az embereknek „az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált” Ricsit.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu