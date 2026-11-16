Megint a bukás szélén táncol a holland kormány, előrehozott választás jöhet az adópolitika miatt
A bukás szélére sodródott a kilenc hónapja hivatalban lévő holland kisebbségi kormány, miután a vagyonosokat sújtó úgynevezett milliomosadó megszavazása nyílt szakítással fenyeget a hárompárti koalíción belül. Rob Jetten miniszterelnök a hétvégén is válságtanácskozásokat tartott Hágában, hogy megakadályozza a kabinet összeomlását és az előrehozott választások kiírását.
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