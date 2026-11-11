Mesterséges intelligenciával készült képektől a nemi erőszakig: a német katonák megdöbbentően nagy arányban számoltak be zaklatásról a seregen belül

Pistorius cselekvési tervet mutatott be

Pistorius szövetségi védelmi miniszter már többször egyértelművé tette, hogy számára a szexuális visszaélések esetében zéró tolerancia érvényes. Szavaihoz most cselekvési terv társul.

A Bundeswehr tájékoztatása szerint a terv három pillérre épül:

Egyrészt megelőzéssel akarják megakadályozni a visszaéléseket. Másrészt a vizsgálatokat professzionálisabbá kell tenni, ami egyértelmű kapcsolattartókat, hierarchiákat és nyomozásokat jelent. Ez azt is jelenti, hogy a szexualizált visszaélések témája a képzés részévé válik, minden szinten, a kezdetektől fogva. Emellett a „csapat előtti kihirdetést” fegyelmi szankcióként kívánják alkalmazni. Ez az átláthatóság erősíteni hivatott az érintettek bizalmát, és megelőző hatást kell gyakorolnia a csapaton belül.

Pistorius szerint nemcsak a bejelentési utak ismerete, hanem az ezekbe vetett bizalom is hiányzik. Ide tartozik szerinte a visszaélések következetes kezelése is, aki nem jelent egy esetet, aki még el is tűri a visszaéléseket, vagy nem tárja fel őket következetesen, az többé nem tölthet be vezetői pozíciót.

A cselekvési terv utolsó eleme a segítségnyújtási lehetőségekről szól. Többek között egy lehetséges anonim bejelentőhelyről is szó van, ahol a visszaéléseket be lehet jelenteni, így a felettesbe vetett közvetlen bizalom hiánya nem játszana szerepet abban, hogy valaki megszólal-e.

A „HELP” fedőnév alatt egy forródróton az áldozatok bejelenthetik a szexuális zaklatás eseteit, és tanácsot kaphatnak. A szolgáltatás a jövőben nem 8 és 18 óra között, hanem a nap 24 órájában lesz elérhető.

Az érintettek pszichoszociális kíséretet is kapnak a vizsgálati eljárás alatt. Pistorius hozzátette, hogy a Bundeswehrben szolgáló minden embernek számíthatnia kell a tiszteletre, a védelemre és a fair bánásmódra