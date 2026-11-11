Mesterséges intelligenciával készült képektől a nemi erőszakig: a német katonák megdöbbentően nagy arányban számoltak be zaklatásról a seregen belül

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A német hadseregnél szolgáló női katonák több mint fele élt át szexuális jellegű visszaélést, az esetek száma akár ötszöröse is lehet a bejelentetteknek. Ez derült ki a szerdán ismertetett felmérés szerint. A visszaélések a kétértelmű, illetlen megjegyzésektől a fizikai zaklatásig terjednek, és a Bundeswehrnél szolgáló nők több mint 60 százaléka már megtapasztalta mindezt a laktanyákban.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 11. 14:49
Mesterséges intelligenciával készült képektől a nemi erőszakig: a német katonák megdöbbentően nagy arányban számoltak be zaklatásról a seregen belül
Német katonák Fotó: JENS KALAENE Forrás: DPA

Pistorius cselekvési tervet mutatott be

Pistorius szövetségi védelmi miniszter már többször egyértelművé tette, hogy számára a szexuális visszaélések esetében zéró tolerancia érvényes. Szavaihoz most cselekvési terv társul.

A Bundeswehr tájékoztatása szerint a terv három pillérre épül:

  1. Egyrészt megelőzéssel akarják megakadályozni a visszaéléseket.
  2. Másrészt a vizsgálatokat professzionálisabbá kell tenni, ami egyértelmű kapcsolattartókat, hierarchiákat és nyomozásokat jelent. Ez azt is jelenti, hogy a szexualizált visszaélések témája a képzés részévé válik, minden szinten, a kezdetektől fogva.
  3. Emellett a „csapat előtti kihirdetést” fegyelmi szankcióként kívánják alkalmazni. Ez az átláthatóság erősíteni hivatott az érintettek bizalmát, és megelőző hatást kell gyakorolnia a csapaton belül.

Pistorius szerint nemcsak a bejelentési utak ismerete, hanem az ezekbe vetett bizalom is hiányzik. Ide tartozik szerinte a visszaélések következetes kezelése is, aki nem jelent egy esetet, aki még el is tűri a visszaéléseket, vagy nem tárja fel őket következetesen, az többé nem tölthet be vezetői pozíciót.

A cselekvési terv utolsó eleme a segítségnyújtási lehetőségekről szól. Többek között egy lehetséges anonim bejelentőhelyről is szó van, ahol a visszaéléseket be lehet jelenteni, így a felettesbe vetett közvetlen bizalom hiánya nem játszana szerepet abban, hogy valaki megszólal-e.

A „HELP” fedőnév alatt egy forródróton az áldozatok bejelenthetik a szexuális zaklatás eseteit, és tanácsot kaphatnak. A szolgáltatás a jövőben nem 8 és 18 óra között, hanem a nap 24 órájában lesz elérhető.

Az érintettek pszichoszociális kíséretet is kapnak a vizsgálati eljárás alatt. Pistorius hozzátette, hogy a Bundeswehrben szolgáló minden embernek számíthatnia kell a tiszteletre, a védelemre és a fair bánásmódra

A tanulmányt Eva Högl, a fegyveres erők korábbi parlamenti biztosa rendelte meg közvetlenül 2024-es hivatali idejének vége előtt. A felmérést a potsdami Katonatörténeti és Társadalomtudományi Központ végezte. A kutatók mintegy 25 000 katonanőt és katonát kerestek meg; az eredményeket a csapat belső helyzetét tükröző, reprezentatív képnek tartják. A megkeresett Bundeswehr-tagok körülbelül 18 százaléka válaszolt. A válaszadók egy része ekkorra már nem volt aktív tagja a csapatnak.

Pistorius tájékoztatása szerint a felmérést rendszeres időközönként megismétlik.

BundeswehrNémetországszexuális zaklatásSzóljon hozzá!

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