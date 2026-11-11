Donald Trump egy 2022 óta befagyasztott eszközzel zárná le az orosz–ukrán háborút, Putyinnál pattog a labda

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Több mint négyórás, szigorúan zárt ajtók mögött zajló egyeztetéssel ért véget kedden az orosz–ukrán háború lezárását célzó békecsúcs első napja Abu-Dzabiban. A februári eredménytelen genfi forduló óta ez az első alkalom, hogy Moszkva és Kijev közvetlenül tárgyal egymással. Míg Donald Trump közvetítői szerint mindkét fél némi rugalmasságot mutat a legkényesebb területi kérdésekben, és a hadifogolycserék, valamint a biztonsági garanciák ügyében is érdemi eszmecsere zajlott, a helyszínre érkező európai vezetőknek be kellett érniük a különutas háttéregyeztetésekkel: Oroszország ugyanis világossá tette, hogy nem látja helyét az európaiaknak a fő tárgyalóasztalnál.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 11. 8:11
Donald Trump az oroszok és az ukránok számára is elfogadható garanciákkal igyekszik békíteni
Donald Trump az oroszok és az ukránok számára is elfogadható garanciákkal igyekszik békíteni Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
Az ukrán tárgyalók biztonsági garanciákat követelnek, de az európai részvételért is kapálóznak (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN FOREIGN INTELLIGENCE S)
Az ukrán tárgyalók biztonsági garanciákat követelnek, de az európai részvételért is kapálóznak (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN FOREIGN INTELLIGENCE S)

Európa a kispadon: ott vannak, mégsem döntenek

A békecsúcs egyik legnagyobb politikai tanulsága az európai hatalmak felemás helyzete. A csúcstalálkozóra a háborús narratívát képviselők – Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – nemzetbiztonsági tanácsadói, valamint az Európai Bizottság elnökének és a NATO főtitkárának kabinetfőnökei is elutaztak. Ennek ellenére Európa szerepe továbbra is erősen korlátozott maradt,

mivel Oroszország világossá tette, hogy nem látja helyét az európaiaknak az amerikaiakkal és az ukránokkal folytatott fő egyeztetésen. Így az európai, uniós és NATO-képviselők csak a fő tárgyalást megelőző különutas megbeszéléseken egyeztethettek az ukrán delegációval és az amerikai különmegbízottakkal.

A helyzet tarthatatlanságát jelzi, hogy maga Volodimir Zelenszkij is sürgetni kényszerült az európai szövetségeseket: az ukrán elnök felszólította Európát, hogy mielőbb – legkésőbb november végéig, de lehetőleg már a november 19-i németországi találkozón – válasszon ki egyetlen közös főtárgyalót a béketárgyalásokra. Az európai vezetők aggodalmát Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is megfogalmazta a G7-ek külügyminiszteri találkozóján, reagálva arra az amerikai felvetésre, hogy új európai biztonsági keretrendszert kellene kialakítani:

Már rendelkezünk egy európai biztonsági architektúrával. Ez olyan nemzetközi megállapodásokat foglal magában, amelyekben Oroszország kötelezettségeket vállalt, többek között a szuverenitás és a területi integritás tekintetében. A probléma az, hogy Oroszország nem tartja tiszteletben ezeket a megállapodásokat.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig hétfőn hangsúlyozta, hogy a szélesebb körű biztonsági tárgyalásoknak csak egy tűzszünetet követően szabadna megkezdődniük – ezt az elképzelést azonban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azonnal elutasította, mondván, az európaiak ezzel csak lélegzetvételnyi szünetet akarnak biztosítani Ukrajnának.

Moszkva továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a teljes Donbaszból – sőt, a 2022-ben illegálisan annektált mind a négy megyéből –, mondjon le a NATO-csatlakozásról, és korlátozza katonai képességeit. Az ukrán álláspont változatlanul elutasítja a területek feladását, és valódi, a NATO 5. cikkelyéhez hasonló nyugati biztonsági garanciákat követel minden olyan megállapodásért cserébe, amely lezárja a harcokat.

orosz-ukrán háborúháborúDonald Trump

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