Ráadásul a járvány a súlyosan érintett tartományok egészségügyi szolgáltatásait is negatívan befolyásolja. „Tshopóban közel 11 százalékkal kevesebb gyermek kapta meg a diftéria, tetanusz és szamárköhögés elleni vakcina harmadik adagját, és az első adag kanyaró elleni oltás száma mindhárom jelentést tevő tartományban csökkent, Dél-Kivuban akár 7,6 százalékkal” – közölte weboldalán az UNICEF.
Soha nem látott ütemben terjed és szedi áldozatait az ebola, az ötéven aluli gyermekek harmada veszti életét a járványban
A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén hat hónappal a járvány bejelentése után is kontrollálatlan maradt az ebolajárvány, az esetszámok és a halálesetek száma továbbra is rekordütemben növekszik. A segélyek özöne ellenére az erőforráshiány, a bizonytalanság és a rossz koordináció is akadályozza az ebolajárvány megfékezésére irányuló erőfeszítéseket. Az egészségügyi dolgozók támadások célpontjai azokban a közösségekben, amelyek nem bíznak a kívülállókban.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en