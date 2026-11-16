Az ország a digitális felkészülés mellett megerősíti a fizikai védelmet is, így a balti védelmi vonal részeként több száz betonbunkert épít az orosz határ mentén, modern rakétatüzérségi rendszereket szerez be, és szigorítja a határátkelést a hibrid fenyegetések kivédésére.
Észtország már készül az orosz megszállásra: lezárja a határokat, külföldre menekíti az állami adatokat
Észtország a világ első olyan állama, amely egy esetleges orosz invázió vagy megszállás esetére külföldi szerverekre, úgynevezett adatnagykövetségekre költöztetné teljes államigazgatását. A balti ország digitális vészforgatókönyve garantálja, hogy az állam jogilag és működésében is életben maradjon akkor is, ha fizikai területét elfoglalják.
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