E-mailekkel bénították meg Európa légiközlekedését és iskoláit egyetlen hullámban: külön kiemelte Magyarországot a CNN

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Összehangolt európai fellépést és központi válságkezelő szerv felállítását sürgeti a Wizz Air vezérigazgatója, miután az elmúlt két hétben példátlan e-mailes fenyegetéssorozat érte az európai légiközlekedést, iskolákat és szerkesztőségeket. A CNN vasárnap megjelent átfogó elemzése külön kiemelte a magyar légtérben riasztott vadászgépeket és a magyar hátterű légitársaságot ért támadásokat.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 15. 17:08
Bombariadók miatt kellett földre parancsolni a repülőjáratokat Európa-szerte
Bombariadók miatt kellett földre parancsolni a repülőjáratokat Európa-szerte Fotó: GEORG HOCHMUTH Forrás: APA

A hatóságok több országban is nemzetközi nyomozást indítottak a fenyegetések forrásának felderítésére, ám a titkosított levelezőrendszerek és a külföldi szerverek használata miatt az elkövetők azonosítása lassan halad. A légiközlekedési szakemberek szerint amíg nem születik egységes európai kockázatértékelési rendszer, addig a légitársaságoknak és a hatóságoknak minden egyes névtelen üzenetet valós veszélyként kell kezelniük.

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