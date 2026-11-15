A hatóságok több országban is nemzetközi nyomozást indítottak a fenyegetések forrásának felderítésére, ám a titkosított levelezőrendszerek és a külföldi szerverek használata miatt az elkövetők azonosítása lassan halad. A légiközlekedési szakemberek szerint amíg nem születik egységes európai kockázatértékelési rendszer, addig a légitársaságoknak és a hatóságoknak minden egyes névtelen üzenetet valós veszélyként kell kezelniük.
E-mailekkel bénították meg Európa légiközlekedését és iskoláit egyetlen hullámban: külön kiemelte Magyarországot a CNN
Összehangolt európai fellépést és központi válságkezelő szerv felállítását sürgeti a Wizz Air vezérigazgatója, miután az elmúlt két hétben példátlan e-mailes fenyegetéssorozat érte az európai légiközlekedést, iskolákat és szerkesztőségeket. A CNN vasárnap megjelent átfogó elemzése külön kiemelte a magyar légtérben riasztott vadászgépeket és a magyar hátterű légitársaságot ért támadásokat.
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