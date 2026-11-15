E-mailekkel bénították meg Európa légiközlekedését és iskoláit egyetlen hullámban: külön kiemelte Magyarországot a CNN

A hatóságok több országban is nemzetközi nyomozást indítottak a fenyegetések forrásának felderítésére, ám a titkosított levelezőrendszerek és a külföldi szerverek használata miatt az elkövetők azonosítása lassan halad. A légiközlekedési szakemberek szerint amíg nem születik egységes európai kockázatértékelési rendszer, addig a légitársaságoknak és a hatóságoknak minden egyes névtelen üzenetet valós veszélyként kell kezelniük.