Nem vicc: fegyveres gumikacsákkal rukkolt elő a német hadsereg
Saját webáruházat indított a német fegyveres erő, a Bundeswehr, hogy erősítse a márkáját és megszólítsa a fiatalabb generációt. A kínálat legnépszerűbb terméke egy terepszínű, miniatűr gépkarabéllyal felszerelt gumikacsa lett, amely az indulás után pillanatok alatt elfogyott.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en