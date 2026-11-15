Jobb napjai is voltak már a finn miniszternek: kemény szavakkal reagálta le, hogy lépjenek ki a NATO-ból + videó

A 105 napig tartó küzdelem 1940 márciusában finn területi veszteségekkel zárult, az ország azonban megőrizte függetlenségét. A későbbi, 1941 és 1944 közötti úgynevezett folytatólagos háborúban a finnek már Németországgal katonai együttműködésben harcoltak a szovjetek ellen, bár Finnország nem volt hivatalos tagja a tengelyhatalmaknak. A háború végén ismét jelentős területekről kellett lemondania.

A minap már az is áttörésnek számított, hogy az orosz elnök diplomáciai bojkottálását feladva Alexander Stubb finn államfő és Jonas Gahr Store norvég kormányfő telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal.