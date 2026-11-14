Földre parancsolták a repülőgépeket Amerikában
Az Egyesült Államok teljes területén az összes repülőgépet leszállásra kérték az irányítótornyok. Károkról nem érkezett jelentés, de az amerikai légiközlekedés összeomlott az utasítás hatására. A hatóságok szerint kommunikációs probléma állhat a szinte példátlan utasítás mögött.
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