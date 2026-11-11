Gyász után feszült ünnep: fokozott készültség mellett tartják a lengyel függetlenség napját

A déli városban elmaradnak ma a hagyományos ünnepi felvonulások és a szórakoztató rendezvények.

A tragédia ellenére Varsóban viszont megtartják a hagyományos függetlenségi menetet. Donald Tusk miniszterelnök egyértelművé tette: a korábban szélsőséges megnyilvánulásoktól sem mentes rendezvény betiltása nem szerepel a kormány tervei között. Egyúttal arra kérte a résztvevőket, hogy tartózkodjanak az agressziótól, az ellentüntetőket pedig arra, hogy ne provokáljanak, és ne nehezítsék a rendfenntartók munkáját.

Gyülekezés a függetlenség napi menetre Varsóban, 2026. november 11-én. Fotó: MLADEN ANTONOV / AFP

Komoly biztonsági intézkedések

A rendőrség már napokkal korábban megerősítette a készültséget. A varsói főkapitányság közlése szerint más vajdaságokból is vezényeltek erősítést a fővárosba, így a fővárosi rendőri állományt a vidéki egységek támogatják.

A hatóságok tájékoztatása szerint az ünnepségek előtt nyolc embert vettek őrizetbe olyan internetes bejegyzések miatt, amelyek alkalmasak voltak a félelemkeltésre és a közbiztonságba vetett bizalom megingatására.

A biztonsági intézkedések szigorúak: ma Varsóban tilos fegyvert viselni vagy szállítani, a mazóviai vajdaságban pedig a pirotechnikai eszközök használatát is megtiltották. A főváros központja fölött a drónforgalmat is korlátozták. A rendőrség külön egységekkel készül a tömegrendezvények, az állami ünnepségek és az egymással szemben álló politikai csoportok megmozdulásainak biztosítására.