Gyász után feszült ünnep: fokozott készültség mellett tartják a lengyel függetlenség napját

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Krakkóban ma nem ünnepelnek, Varsóban viszont indul a szokásos menet. Embereket már előre őrizetbe vettek.

Szőcs László
2026. 11. 11. 13:30
Gyász után feszült ünnep: fokozott készültség mellett tartják a lengyel függetlenség napját
Gyülekezés a függetlenség napi menetre Varsóban Fotó: WOJTEK RADWANSKI Forrás: AFP

A déli városban elmaradnak ma a hagyományos ünnepi felvonulások és a szórakoztató rendezvények.

A tragédia ellenére Varsóban viszont megtartják a hagyományos függetlenségi menetet. Donald Tusk miniszterelnök egyértelművé tette: a korábban szélsőséges megnyilvánulásoktól sem mentes rendezvény betiltása nem szerepel a kormány tervei között. Egyúttal arra kérte a résztvevőket, hogy tartózkodjanak az agressziótól, az ellentüntetőket pedig arra, hogy ne provokáljanak, és ne nehezítsék a rendfenntartók munkáját.

Thousands of people gather to take part in the Poland's Independence Day march origanized by nationalist groups in Warsaw, Poland on November 11, 2026. Poland's Independence Day march, a major annual gathering of nationalists and the far right, takes place in the tense aftermath of an unprecedented mass shooting that rocked the country. Organisers expect a record attendance for the march, which commemorates the regaining of Polish independence in 1918, ending 123 years of partitions by Russia, Prussia, and Austria. It is a magnet for nationalists, conservatives and far-right activists from across the country, who converge on Warsaw for the rally. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)
Gyülekezés a függetlenség napi menetre Varsóban, 2026. november 11-én. Fotó: MLADEN ANTONOV / AFP

Komoly biztonsági intézkedések   

A rendőrség már napokkal korábban megerősítette a készültséget. A varsói főkapitányság közlése szerint más vajdaságokból is vezényeltek erősítést a fővárosba, így a fővárosi rendőri állományt a vidéki egységek támogatják.

A hatóságok tájékoztatása szerint az ünnepségek előtt nyolc embert vettek őrizetbe olyan internetes bejegyzések miatt, amelyek alkalmasak voltak a félelemkeltésre és a közbiztonságba vetett bizalom megingatására.

A biztonsági intézkedések szigorúak: ma Varsóban tilos fegyvert viselni vagy szállítani, a mazóviai vajdaságban pedig a pirotechnikai eszközök használatát is megtiltották. A főváros központja fölött a drónforgalmat is korlátozták. A rendőrség külön egységekkel készül a tömegrendezvények, az állami ünnepségek és az egymással szemben álló politikai csoportok megmozdulásainak biztosítására.

A szélsőségesek utcai jelenléte különösen kényes kérdés. A függetlenségi menet hagyományosan a lengyel radikális jobboldali szervezetek egyik legfontosabb demonstrációja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden felvonuló szélsőséges lenne. Az idei menet mellett más politikai gyűléseket is bejelentettek: a lengyel fővárosban összesen húsz nyilvános demonstrációt tartanak nyilván erre a napra. A különböző politikai táborok közötti feszültség miatt az útvonalak és a tömegek szétválasztása komoly rendőri feladat lesz.

LengyelországVarsóLengyel Függetlenség NapKrakkónemzeti gyásznapSzóljon hozzá!

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