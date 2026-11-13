Igaza lett Orbán Viktornak: siralmas állapotban a német államháztartás
Közel rekordmagas hiánnyal fogadták el Németország 2027-es költségvetését, ilyen rossz állapotban a német államháztartás csak a Covid-járvány idején volt. A Friedrich Merz vezette kormánynak végül sikerült átvinni a tervezetet a költségvetési bizottságon, ám a hosszú távú kilátások igencsak borúsak.
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