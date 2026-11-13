Irán atomprogramja miatt aggódik a NAÜ - Teherán nem adja át a dúsított urániumot

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Egyre aggasztóbbnak látja a helyzetet az ENSZ nukleáris ügyekkel foglalkozó ellenőrző szervezete az iráni atomprogram kapcsán. Teherán ugyanis nem engedi be az ellenőröket az egyik nukleáris kutatóintézetébe, ahogy azt is kizárta, hogy az országból kivigyék a dúsított urániumkészletét nemzetközi vizsgálatra.

Sitkei Levente
2026. 11. 13. 17:38
Irán atomprogramja miatt aggódik a NAÜ - Teherán nem adja át a dúsított urániumot
Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
IránEgyesült Államokiráni atomprogramSzóljon hozzá!

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Bayer Zsolt
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Bayer Zsolt: Queeg korvettkapitány esete az Isztambuli Egyezménnyel

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Egy a feleségét éveken át megalázó, bántalmazó, zsaroló nárcisztikus pszichopata tetszeleg most a nők megmentőjének szerepében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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