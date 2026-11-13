Irán atomprogramja miatt aggódik a NAÜ - Teherán nem adja át a dúsított urániumot
Egyre aggasztóbbnak látja a helyzetet az ENSZ nukleáris ügyekkel foglalkozó ellenőrző szervezete az iráni atomprogram kapcsán. Teherán ugyanis nem engedi be az ellenőröket az egyik nukleáris kutatóintézetébe, ahogy azt is kizárta, hogy az országból kivigyék a dúsított urániumkészletét nemzetközi vizsgálatra.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en