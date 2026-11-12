Sarokba szorította Kaja Kallast Ferenc Viktória: valóban az ukrán gyerekek biztonsága érdekli Brüsszelt?
Valóban az ukrán gyermekek biztonsága vezérli Brüsszelt, ha közben kétségbe vonják a béketárgyalások értelmét? – tette fel a kérdést Kaja Kallasnak az Európai Parlamentben Ferenc Viktória. A Fidesz–KDNP képviselője személyes kárpátaljai tapasztalataira hivatkozva ítélte el a több mint húszezer gyermek elhurcolását.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en