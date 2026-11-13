Ki beszélhet Európa nevében? - Jelöltek és önjelöltek a béketárgyalásokra
Az európai vezetőknek el kell dönteniük, ki fog a nevükben beszélni Oroszországgal, az Egyesült Államokkal és Ukrajnával, mondta a dublini informális EU-csúcson Micheál Martin, a házigazda ír miniszterelnök. A posztra számos jelölt és önjelölt van, egyelőre nincs megállapodás a belső széthúzás miatt.
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