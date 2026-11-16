Konyhakéssel a kezében okozott pánikot egy részeg utas egy repülőjáraton, miközben bombafenyegetések bénítják Európát

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Konyhakéssel a kezében keltett pánikot egy részeg utas az easyJet Izlandról Milánóba tartó járatán, ahol a fedélzeti személyzet gyors reagálásának köszönhetően senki sem sérült meg. Az eset azért is különösen érzékeny pont, mert az európai légiközlekedés eleve fokozott készültségben van az utóbbi napokban több mint ötven repülőjáratot és húsz repülőteret érintő, összehangolt bombafenyegetés-hullám miatt.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 16. 7:39
A hatóságok azt vizsgálják, hogyan jutott fel a részeg utas egy konyhakéssel a repülőre
A hatóságok azt vizsgálják, hogyan jutott fel a részeg utas egy konyhakéssel a repülőre Fotó: MHRC Forrás: MHRC
légiközlekedésBombariadóEasyjetSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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