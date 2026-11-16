Konyhakéssel a kezében okozott pánikot egy részeg utas egy repülőjáraton, miközben bombafenyegetések bénítják Európát
Konyhakéssel a kezében keltett pánikot egy részeg utas az easyJet Izlandról Milánóba tartó járatán, ahol a fedélzeti személyzet gyors reagálásának köszönhetően senki sem sérült meg. Az eset azért is különösen érzékeny pont, mert az európai légiközlekedés eleve fokozott készültségben van az utóbbi napokban több mint ötven repülőjáratot és húsz repülőteret érintő, összehangolt bombafenyegetés-hullám miatt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en