Közelít a tél: az Európai Unió úgy vásárolja az orosz LNG-t, mintha nem lenne holnap
Minden ígéret ellenére ma is az Európai Unió a legfőbb ügyfele az orosz sarkköri gázprojektjének. A Jamal csővezetéken az év eddigi tíz hónapjában 8,7 milliárd eurónyi földgáz folyt át Európába, több mint húsz százalékkal növelve a 2025-ös mennyiséget. Az Európai Uniónak elméletileg jövő január elsején kellene teljes mértékben leválnia az orosz fosszilis energiahordozókról, a mutatók szerint viszont egyre gyorsul az európaiak beszerzése.
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