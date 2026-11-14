Leállás után káosz — felszállhattak a gépek Amerikában, de tömegek rekedtek a reptereken + videó

Elaggott infrastruktúra

Sean Duffy közlekedési miniszter a Fehér Házban az elöregedett légi irányítási infrastruktúrát nevezte meg a zavar okaként. Elmondása szerint a rendszer régi kapcsolóberendezései és útválasztói túlterhelődtek, az 1980-as évekből származó analóg, rézvezetékes hálózat pedig ellentmondó adatokat továbbított.

A radar- és kommunikációs rendszerek instabilitása miatt döntöttek a járatok földön tartása mellett. Duffy hangsúlyozta: nem az új, mesterséges intelligenciát használó előrejelző rendszer hibásodott meg, hanem a régi infrastruktúra.

A miniszter „vészhelyzetnek” nevezte az állapotokat, és arra kérte a kongresszust, hogy biztosítson több tízmilliárd dollárt a légiforgalmi irányítás korszerűsítésére. Figyelmeztetett: a kapacitás visszaállítása időt vesz igénybe, a pénteki események következményeit még „ki kell bogozni”. Azt remélte, hogy szombaton már javul a forgalom, de a normális működés helyreállítása napokig is eltarthat.

Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter közölte: a vizsgálat addigi állása szerint nem utalt semmi kibertámadásra, de a vizsgálat folytatódik. Az FAA a felszállások engedélyezése előtt alaposan ellenőrizte a rendszereket. A pénteki eset – a 2023. januári, rövidebb FAA-leállás után – a második országos földi zárlat volt a 2001. szeptember 11-i terrortámadások óta.