Leállás után káosz — felszállhattak a gépek Amerikában, de tömegek rekedtek a reptereken + videó

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2001. szeptember 11-e óta nem volt ekkora leállás az amerikai reptereken.

Szőcs László
2026. 11. 14. 6:25
Leállás után káosz — felszállhattak a gépek Amerikában, de tömegek rekedtek a reptereken + videó
Várakozó repülőgép New York LaGuardia repülőterén pénteken Fotó: CHARLY TRIBALLEAU Forrás: AFP

Elaggott infrastruktúra

Sean Duffy közlekedési miniszter a Fehér Házban az elöregedett légi irányítási infrastruktúrát nevezte meg a zavar okaként. Elmondása szerint a rendszer régi kapcsolóberendezései és útválasztói túlterhelődtek, az 1980-as évekből származó analóg, rézvezetékes hálózat pedig ellentmondó adatokat továbbított.

A radar- és kommunikációs rendszerek instabilitása miatt döntöttek a járatok földön tartása mellett. Duffy hangsúlyozta: nem az új, mesterséges intelligenciát használó előrejelző rendszer hibásodott meg, hanem a régi infrastruktúra.

A miniszter „vészhelyzetnek” nevezte az állapotokat, és arra kérte a kongresszust, hogy biztosítson több tízmilliárd dollárt a légiforgalmi irányítás korszerűsítésére. Figyelmeztetett: a kapacitás visszaállítása időt vesz igénybe, a pénteki események következményeit még „ki kell bogozni”. Azt remélte, hogy szombaton már javul a forgalom, de a normális működés helyreállítása napokig is eltarthat.

Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter közölte: a vizsgálat addigi állása szerint nem utalt semmi kibertámadásra, de a vizsgálat folytatódik. Az FAA a felszállások engedélyezése előtt alaposan ellenőrizte a rendszereket. A pénteki eset – a 2023. januári, rövidebb FAA-leállás után – a második országos földi zárlat volt a 2001. szeptember 11-i terrortámadások óta.

WASHINGTON, DC - MARCH 26: U.S. Secretary of Homeland Security Markwayne Mullin attends a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House on March 26, 2026 in Washington, DC. This is Trump's second Cabinet meeting of 2026 and the first since the United States and Israel began attacking Iran on February 28. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Markwayne Mullin. Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

 

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Pilhál György
idezojeleklezsák sándor

Lezsákot nem adjuk!

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Miközben a meghurcolt politikusnak gyors felépülést kívánok, az aktavariáló brigádnak azt javaslom, ők is keressék fel orvosukat (elmeápolójukat), hogy mielőbb beilleszkedhessenek az épeszűek közösségébe.

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