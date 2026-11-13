Leó pápa hazatért Peruba: tömegek várták egykori szeretett püspöküket
Mintegy hárommillió ember várta Peruban XIV. Leó pápa hazatérését. A perui útlevéllel is rendelkező amerikai származású egyházfő latin-amerikai apostoli látogatásának harmadik állomása volt az Andokban található ország, ahol közel egy évtizedet töltött püspökként.
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