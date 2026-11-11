Három nap alatt a második lövöldözés: kísértetiesen hasonló forgatókönyv szerint csapott le a támadó, mint Krakkóban
Még el sem ültek a szombati krakkói mészárlás visszhangjai, máris újabb fegyveres dráma rázta meg Európát kedden, ezúttal Németország egyik legfrekventáltabb turisztikai központjában. Hamburgban, a világhírű Elbphilharmonie koncertterem közvetlen közelében dördültek el lövések, ahol egy 40 éves férfi és egy 39 éves nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.
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