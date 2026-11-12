Lövöldözés történt a Fehér Ház közelében
Lövöldözés történt a washingtoni Fehér Ház közelében. A jelentések szerint legalább egy ember meghalt és öten megsebesültek. Az eset az amerikai elnök rezidenciájától nagyjából egy kilométerre történt. A rendőrség körbevette az épületet, ahol a támadó elbarikádozta magát.
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