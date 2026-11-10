Magyar Péter németül elmondott beszédén pörög az internet népe

Merz ráadásul éppen a napokban adott ultimátumot az uniós költségvetési tárgyalások kapcsán António Costának, az Európai Tanács elnökének, és követelte, hogy az EU vezetői ezen a héten Dublinban egy ebéden vitassák meg Ukrajna finanszírozási kérdését. A Financial Times által elsőként közölt levél szerint Németország támogatása a többéves pénzügyi kerethez (MFF), az EU 2028–2034-es költségvetéséhez attól függ, hogy minden tagállam támogatja-e Volodimir Zelenszkij újabb pénzügyi segítségnyújtási kérelmét.