Magyar Péter németül elmondott beszédén pörög az internet népe

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„Amikor kettesért küzdesz a nyelvvizsgán” – kommentálták az interneten Magyar Péter tegnapi berlini beszédét. A magyar miniszterelnök hosszú beszédet mondott tegnap Berlinben, végig németül beszélt, a miniszterelnök közösségi oldalán ezt a szinkrontolmácsolás miatt nem nagyon lehetett hallani. Magyar Péter mindenesetre hamarosan újabb próbatétel előtt áll, kérdés, hogy Friedrich Merz német kancellár miről akarja meggyőzni a magyar miniszterelnököt az következő uniós költségvetés tárgyalása előtt.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 10. 11:46
Magyar Péter németül elmondott beszédén pörög az internet népe
Magyar Péter Berlinben Fotó: CARSTEN KOALL Forrás: DPA

Merz ráadásul éppen a napokban adott ultimátumot az uniós költségvetési tárgyalások kapcsán António Costának, az Európai Tanács elnökének, és követelte, hogy az EU vezetői ezen a héten Dublinban egy ebéden vitassák meg Ukrajna finanszírozási kérdését. A Financial Times által elsőként közölt levél szerint Németország támogatása a többéves pénzügyi kerethez (MFF), az EU 2028–2034-es költségvetéséhez attól függ, hogy minden tagállam támogatja-e Volodimir Zelenszkij újabb pénzügyi segítségnyújtási kérelmét.

Magyar PéterBerlinnyelvtudás

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Összesen 3 komment

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Pilhál György
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Platói szerelem

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Valóban ki kell állítani, meg kell mutatni az embereknek „az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált” Ricsit.

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