Merz ráadásul éppen a napokban adott ultimátumot az uniós költségvetési tárgyalások kapcsán António Costának, az Európai Tanács elnökének, és követelte, hogy az EU vezetői ezen a héten Dublinban egy ebéden vitassák meg Ukrajna finanszírozási kérdését. A Financial Times által elsőként közölt levél szerint Németország támogatása a többéves pénzügyi kerethez (MFF), az EU 2028–2034-es költségvetéséhez attól függ, hogy minden tagállam támogatja-e Volodimir Zelenszkij újabb pénzügyi segítségnyújtási kérelmét.
Magyar Péter németül elmondott beszédén pörög az internet népe
„Amikor kettesért küzdesz a nyelvvizsgán” – kommentálták az interneten Magyar Péter tegnapi berlini beszédét. A magyar miniszterelnök hosszú beszédet mondott tegnap Berlinben, végig németül beszélt, a miniszterelnök közösségi oldalán ezt a szinkrontolmácsolás miatt nem nagyon lehetett hallani. Magyar Péter mindenesetre hamarosan újabb próbatétel előtt áll, kérdés, hogy Friedrich Merz német kancellár miről akarja meggyőzni a magyar miniszterelnököt az következő uniós költségvetés tárgyalása előtt.
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