Magyar Péter akár már idén találkozhat Volodimir Zelenszkijjel? Az ukrán nagykövet szerint Budapestre jöhet az elnök
Zelenszkij betartja a szavát Fegyir Sándor szerint. Ukrajna nagykövete arról is beszélt egy interjúban, hogy a Magyar Péter által javasolt Beregszászon lesz-e a találkozó.
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