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Két lovat akar egyszerre megülni Magyar Péter — jóban lenne Zelenszkijjel, de szavazatokat sem veszítene

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Magyar Péter még az idén találkozna Volodimir Zelenszkijjel, és rendezné a magyar–ukrán kapcsolatokat. A közeledésnek azonban komoly belpolitikai korlátai vannak: a magyarok többsége elutasítja Ukrajna uniós csatlakozását, a kormány pedig továbbra sem támogatja a két újabb tárgyalási klaszter megnyitását, és Kijev a németek által szorgalmazott finanszírozásából is kimaradna.

Szőcs László
2026. 11. 11. 15:52
Két lovat akar egyszerre megülni Magyar Péter — jóban lenne Zelenszkijjel, de szavazatokat sem veszítene
Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij Forrás: Facebook / Magyar Péter
20250603 Budapest Voks 2025 plakát fotó: Polyák Attila (PA) MW
Kampányplakát a VOKS 2025 szavazás előtt. Fotó: Polyák Attila

 

A számok világossá teszik, hogy a magyar társadalomban — így a nagy számok törvénye alapján minden bizonnyal a Tisza Párt szavazótáborában is — jelentős az ellenállás az ukrán csatlakozással szemben. A háború, az energiabiztonság, a mezőgazdasági verseny és a kisebbségi jogok kérdése egyaránt meghatározza a közvélemény viszonyulását. Ezek mind olyan szempontok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy Magyar gyökeresen szakítson hivatali elődje, Orbán Viktor politikájával, miközben a kormánypárti tábor szélsőliberális szélének ez már fel is tűnt, és kifogásolja azt.

 

Így például Szent-Iványi István külpolitikai szakértő, egykori SZDSZ-es politikus — aki Facebook-profilképén demonstatívan áll ki Ukrajna mellett — már szeptemberben „érthetetlen zavarokról” tett említést egy bejegyzésben amiatt, hogy

a magyar kormány immáron háromszor vétózta meg a csatlakozási tárgyalások újabb  klasztereinek megnyitását. Ezt ugyanaz a nagykövet tette, aki az előző kormány alatt ebben már nagy gyakorlatot szerzett

— írta Ódor Bálint magyar EU-nagykövetre utalva. 

Két szempont közé szorítva 

Magyar Péternek mindenesetre két, nem mindig könnyen összeegyeztethető elvárás között kell egyensúlyoznia: javítani a szomszédos országgal fenntartott kapcsolatokat, miközben figyelembe veszi a magyar választók álláspontját és érvényesíti a nemzeti érdekeket.

A Zelenszkijjel tervezett találkozó ezért jóval több lehet egyszerű diplomáciai eseménynél. Az igazi kérdés az, hogy a közeledés képes lesz-e kézzelfogható eredményeket hozni a kárpátaljai magyarok számára, miközben Magyarország megőrzi mozgásterét az uniós döntésekben. A jó viszony ugyanis önmagában még nem külpolitikai siker: ahhoz az is szükséges, hogy a magyar érdekek ne szoruljanak háttérbe Kijev és Brüsszel elvárásaival szemben.

Ukrajna EU-csatlakozásaSzent-Iványi IstvánTarasz KacskaVoks 2025klaszterVolodimir ZelenszkijMagyar PéterSzóljon hozzá!

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