Két lovat akar egyszerre megülni Magyar Péter — jóban lenne Zelenszkijjel, de szavazatokat sem veszítene

Két szempont közé szorítva

Magyar Péternek mindenesetre két, nem mindig könnyen összeegyeztethető elvárás között kell egyensúlyoznia: javítani a szomszédos országgal fenntartott kapcsolatokat, miközben figyelembe veszi a magyar választók álláspontját és érvényesíti a nemzeti érdekeket.

A Zelenszkijjel tervezett találkozó ezért jóval több lehet egyszerű diplomáciai eseménynél. Az igazi kérdés az, hogy a közeledés képes lesz-e kézzelfogható eredményeket hozni a kárpátaljai magyarok számára, miközben Magyarország megőrzi mozgásterét az uniós döntésekben. A jó viszony ugyanis önmagában még nem külpolitikai siker: ahhoz az is szükséges, hogy a magyar érdekek ne szoruljanak háttérbe Kijev és Brüsszel elvárásaival szemben.