Két lovat akar egyszerre megülni Magyar Péter — jóban lenne Zelenszkijjel, de szavazatokat sem veszítene

A számok világossá teszik, hogy a magyar társadalomban — így a nagy számok törvénye alapján minden bizonnyal a Tisza Párt szavazótáborában is — jelentős az ellenállás az ukrán csatlakozással szemben. A háború, az energiabiztonság, a mezőgazdasági verseny és a kisebbségi jogok kérdése egyaránt meghatározza a közvélemény viszonyulását. Ezek mind olyan szempontok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy Magyar gyökeresen szakítson hivatali elődje, Orbán Viktor politikájával, miközben a kormánypárti tábor szélsőliberális szélének ez már fel is tűnt, és kifogásolja azt.
Így például Szent-Iványi István külpolitikai szakértő, egykori SZDSZ-es politikus — aki Facebook-profilképén demonstatívan áll ki Ukrajna mellett — már szeptemberben „érthetetlen zavarokról” tett említést egy bejegyzésben amiatt, hogy
a magyar kormány immáron háromszor vétózta meg a csatlakozási tárgyalások újabb klasztereinek megnyitását. Ezt ugyanaz a nagykövet tette, aki az előző kormány alatt ebben már nagy gyakorlatot szerzett
— írta Ódor Bálint magyar EU-nagykövetre utalva.